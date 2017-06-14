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Наличные курсы валют (данные на 10:00)

14.06.2017 10:04
В среду, 14 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 2,55 коп до 25,7915 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 0,52 коп - до 26,1085 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,9 грн, минимальный курс продажи - 26,0 грн.

Средний курс покупки евро упал на 0,08 коп и составляет 28,7425 грн, средний курс продажи вырос - на 1,87 коп до 29,3620 грн. Продать евро дороже можно за 28,9 грн, купить дешевле - за 29,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 4,179 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,4 коп до 4,646 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,47 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,56 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

 

USD

RUB

EUR

покупка

продажа

покупка

продажа

покупка

продажа

Средний курс

25,7915

26,1085

0,4179

0,4646

28,7425

29,3620

Медиана

25,8100

26,1000

0,4400

0,4630

28,8000

29,3500


 *Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: наличные курсы
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