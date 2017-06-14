Наличные курсы валют (данные на 10:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 0,52 коп - до 26,1085 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,9 грн, минимальный курс продажи - 26,0 грн.
Средний курс покупки евро упал на 0,08 коп и составляет 28,7425 грн, средний курс продажи вырос - на 1,87 коп до 29,3620 грн. Продать евро дороже можно за 28,9 грн, купить дешевле - за 29,2 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 4,179 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,4 коп до 4,646 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,47 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,56 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,7915
|
26,1085
|
0,4179
|
0,4646
|
28,7425
|
29,3620
|
Медиана
|
25,8100
|
26,1000
|
0,4400
|
0,4630
|
28,8000
|
29,3500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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