Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В среду, 14 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 2,55 коп до 25,7915 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 0,52 коп - до 26,1085 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,9 грн, минимальный курс продажи - 26,0 грн.

Средний курс покупки евро упал на 0,08 коп и составляет 28,7425 грн, средний курс продажи вырос - на 1,87 коп до 29,3620 грн. Продать евро дороже можно за 28,9 грн, купить дешевле - за 29,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 4,179 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,4 коп до 4,646 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,47 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,56 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,7915 26,1085 0,4179 0,4646 28,7425 29,3620 Медиана 25,8100 26,1000 0,4400 0,4630 28,8000 29,3500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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