Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В среду, 14 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 1,83 коп до 25,7987 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,13 коп - до 26,0823 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,9 грн, минимальный курс продажи - 25,98 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,50 коп и составляет 28,7583 грн, средний курс продажи упал - на 1,47 коп до 29,3287 грн. Продать евро дороже можно за 29,0 грн, купить дешевле - за 29,15 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 4,178 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,2 коп до 4,619 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,47 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,7987 26,0823 0,4178 0,4619 28,7583 29,3287 Медиана 25,8000 26,0700 0,4310 0,4600 28,8000 29,3000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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