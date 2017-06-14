Межбанк закрылся котировками доллара 26,00/26,02

В среду, 14 июня, торги по доллару США открылись котировками 26,00/26,02, к закрытию котировки не изменились

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,00, максимальные - 26,01. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,02, максимальные - 26,03.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4562/0,4571, к закрытию котировки составили 0,4564/0,4571.

Торги по евро начались с котировок 29,1590/29,1788, к закрытию котировки составили 29,3072/29,3271.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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