Три мифа о монетарной политике НБУ

НБУ сдерживает кредитование, рост экономики и проводит бесцельную эмиссию - так ли это?

2015-й год - кризис, инфляция неуклонно стремится перевалить через шестой десяток. НБУ борется с ней с помощью политики "дорогих денег". Именно в тот непростой период НБУ начал активную продажу депозитных сертификатов для поддержания процентных ставок на высоком уровне для удорожания гривны. Объемы этих операций стремительно росли и начали будоражить умы отдельных экспертов.

Проведение центральным банком операций по стерилизации ликвидности банков (привлечению их денег), разновидностью которых является выпуск депозитных сертификатов, - это не новация НБУ, а стандартная практика центральных банков по управлению процентными ставками. "Дорогие деньги", то есть высокие процентные ставки, стимулируют сберегать средства, откладывая покупки "на потом" (в том числе и покупку валюты). В конечном итоге, более сдержанное потребление помогает "укротить" инфляцию.

Но в Украине вокруг этой распространенной, но малопонятной для обывателя практики сформировалось несколько расхожих мифов, которые дают пищу для спекуляций и по сей день.

Миф 1. НБУ забирает из экономики деньги, которых ей и так не хватает;

Миф 2. Забирая деньги банков на депсертификаты, НБУ не дает банкам кредитовать;

Миф 3. Расходы на уплату процентов по депсертификатам НБУ - это бесцельная эмиссия гривны "в трубу".

Почему это не так?

Миф 1. НБУ забирает из экономки деньги, которых ей и так не хватает

Реальность: Выпуская депозитные сертификаты, НБУ не лишает банки денег

Прежде всего ответим на вопрос - откуда у банков взялась ликвидность для покупки депозитных сертификатов? Уже около двух лет в банковской системе Украины наблюдается структурный излишек ликвидности. Это значит, что банки могут погасить все долги перед НБУ, и у них все равно останутся лишние деньги. Большая часть ликвидности появилась в результате 2-х типов операций: поддержка Нацбанком Фонда гарантирования вкладов и выкуп валюты для пополнения международных резервов. В результате, в оборот была выпущена гривна, которая и осела на корсчетах банков или вернулась в НБУ в обмен на депозитные сертификаты.

Структурный профицит ликвидности банков характерен для многих стран. В основном он возникает в результате выкупа валюты в международные резервы с соответствующим выпуском ликвидности в национальной валюте. В такой ситуации центральный банк оказывается "заемщиком", а не "кредитором последней инстанции". То есть, для того чтобы влиять на процентные ставки банков, он должен привлекать/стерилизовать их ликвидность, продавая им депозитные сертификаты и предлагая за это соответствующую цену денег - процентную ставку. Так делают центральные банки Израиля, Малайзии, Польши, Таиланда, Чили, Чехии и т.д.

НБУ в этом случае не оригинален, он перенял существующую практику. При этом объемы стерилизации НБУ гораздо меньше, чем у других центральных банков (см. рис. 1).

Рис.1 Изменение объемов кредитования и объемы стерилизационных операций центральных банков

Проводятся операции с депсертификатами НБУ с единственной целью - управлять процентными ставками межбанковского кредитного рынка, что является важной составляющей режима инфляционного таргетирования, к которому перешел НБУ. Именно после перехода НБУ к стандартным практикам проведения монетарных операций, таким как размещение депсертификатов, процентные ставки межбанковского кредитного рынка начали двигаться синхронно с учетной (ключевой) ставкой НБУ.

Учётная ставка НБУ превратилась из декларативного "ориентира цены на деньги" (который волновал только плательщиков штрафов и пени) в реальный монетарный инструмент. Теперь она действительно влияет на стоимость кредитных ресурсов.

Cовременные операции по привлечению ликвидности не направлены на ограничение количества денег у банков, в отличие от режима монетарного таргетирования, когда действия центрального банка направлены на контроль роста денежной массы.

Депозитные сертификаты - высоколиквидные инструменты, которые не ограничивают проведение банками операций. Во-первых, срочность этого инструмента очень короткая (в случае НБУ только овернайт и 2 недели). Во-вторых, банк может легко продать их другому банку. В-третьих, банк может получить кредит от центрального банка или другого банка под залог сертификатов.

Таким образом, утверждение, что НБУ проводит жесткую монетарную политику потому, что использует депозитные сертификаты - некорректно. Для того, что говорить жесткости или мягкости политики необходимо анализировать процентные ставки.

Миф 2. Забирая деньги банков на депсертификаты, НБУ не дает банкам кредитовать

Реальность: Банковское кредитование и выпуск НБУ депозитных сертификатов - не связанные процессы

Как говорилось выше, центральные банки многих стран проводят операции по стерилизации ликвидности в гораздо большем объеме, чем НБУ. Но это не мешает банкам в этих странах кредитовать (см. рис. 1). Естественно, динамика кредитования разная, потому что экономики - разные. Но дело явно не в стерилизации ликвидности. Да и не может быть в ней, исходя из экономической логики.

При выдаче банками кредитов, объем ликвидности в банковской системе в целом не уменьшается ни на гривну. Банки создают кредитные деньги. Подробнее об этом говорит теория денежной мультипликации. Для того, чтобы банк выдал кредит, ему не нужны деньги на корсчете в центральном банке. При кредитовании банк делает в своем балансе две синхронных операции: со стороны активов - увеличивает задолженность клиента по кредиту, со стороны пассивов - увеличивает остатки на расчетном счете этого же клиента. Кредитные деньги созданы - они у клиента на счету и он может ими распоряжаться. На этом этапе центральный банк вообще отсутствует. Это взаимоотношения банк - клиент. Теоретически банки могут создать бесконечное количество кредитных денег. Однако их ограничивают требования центрального банка к капиталу, выполнению обязательных резервов и прочие нормативы.

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Центральный банк появляется на этапе, когда клиент хочет за счет своих кредитных средств сделать платеж в другой банк. Межбанковские платежи совершаются через центральный банк. Однако, в случае межбанковского перевода из банка А в банк Б, в целом ликвидность банковской системы останется той же. Теоретически, зная, что ликвидности для расчетов или выполнения нормативов центрального банка у него мало, банк может воздерживаться от кредитования. Но как мы уже замечали, в банковской системе Украины структурный профицит ликвидности, то есть она - в избытке. В такой ситуации банки не имеют ограничений в ликвидности для проведения операций.

Поэтому говорить, что депозитные сертификаты для банков - это альтернатива кредитованию, неправильно. Банки могут одновременно, и кредитовать, и размещать деньги на депозитные сертификаты. Зачем терять прибыль, ведь можно заработать на этих операциях одновременно?

Миф 3. Расходы на уплату процентов по депсертификатам НБУ - это бесцельная эмиссия гривны "в трубу"

Реальность: Расходы на выплату процентов по депозитным сертификатам покрываются за счет доходов НБУ, а не за счет печатания новых денег. При этом затраты НБУ на депозитные сертификаты - это цена за стабильность гривны

Процентный доход по депозитным сертификатам НБУ платит не за счет эмиссии. Эмиссия - это создание новой гривны, которой до этого в обороте не было. НБУ же финансирует свои затраты за счет доходов. В свою очередь, доходы Нацбанка формируются из средств, выплачиваемых Министерством финансов в счет обслуживания гособлигаций в портфеле НБУ и обслуживания банками полученных кредитов рефинансирования.

Получая доходы, НБУ временно изымает деньги из оборота, но возвращает их назад, совершая расходы и перечисляя прибыль в Государственный бюджет.

Доходы НБУ стабильно превышают его расходы, в чем можно убедиться из его финансовой отчётности. Таким образом, расходы НБУ на депозитные сертификаты - это не создание новых денег, а перераспределение существующих.

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Более того, процентные платежи по депозитным сертификатам - это еще и плата за макроэкономическую стабильность. Без удержания процентных ставок на достаточно высоком уровне НБУ не снизил бы инфляцию с 43,3% до 12,4% в 2016 году. Не стоит забывать, что этого удалось достичь, несмотря на масштабную выплату вкладчикам обанкротившихся банков Фондом гарантирования вкладов.

Хорошая новость состоит в том, что расходы НБУ на процентные выплаты по депсертификатам будут сокращаться по мере достижения ценовой стабильности. Чем ниже инфляция, тем больше НБУ может снижать ставки по депозитным сертификатам.

Владимир Лепушинский, заместитель директора департамента - начальник управления монетарной политики Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ

