Официальные курсы банковских металлов на 15.06.2017

Нацбанк Украины установил на 15 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 331820,96 грн;

серебро - 4412,14 грн;

платина - 241679,08 грн;

палладий - 230492,64 грн.

Напомним, на 14 июня были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 328059,58 грн;

серебро - 4372,39 грн;

платина - 245394,80 грн;

палладий - 233437,00 грн.

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