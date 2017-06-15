Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В четверг, 15 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 0,72 коп до 25,7915 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,17 коп - до 26,1040 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,9 грн, минимальный курс продажи - 26,0 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,82 коп и составляет 28,7665 грн, средний курс продажи вырос - на 2,33 коп до 29,3520 грн. Продать евро дороже можно за 29,0 грн, купить дешевле - за 29,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 4,1 коп и составляет 4,219 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,9 коп до 4,611 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,45 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,5 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,7915 26,1040 0,4219 0,4611 28,7665 29,3520 Медиана 25,8400 26,1000 0,4365 0,4600 28,8000 29,3500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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