Наличные курсы валют (данные на 10:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,17 коп - до 26,1040 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,9 грн, минимальный курс продажи - 26,0 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 0,82 коп и составляет 28,7665 грн, средний курс продажи вырос - на 2,33 коп до 29,3520 грн. Продать евро дороже можно за 29,0 грн, купить дешевле - за 29,2 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 4,1 коп и составляет 4,219 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,9 коп до 4,611 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,45 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,5 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,7915
|
26,1040
|
0,4219
|
0,4611
|
28,7665
|
29,3520
|
Медиана
|
25,8400
|
26,1000
|
0,4365
|
0,4600
|
28,8000
|
29,3500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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