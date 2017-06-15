Вчера Нацбанк выдал двум финучреждениям 26 млн грн рефинансирования

Национальный банк Украины (НБУ) выдал двум банкам 26 млн грн рефинансирования.



"14 июня состоялся очередной тендер по рефинансированию банков, по результатам которого удовлетворены заявки двух банков в общей сумме 26 млн грн по процентной ставке в размере 14,50% годовых", - сообщает НБУ на официальном сайте.



Какие именно финучреждения получили рефинансирование, не уточняется.



31 мая регулятор выдал банку 25 млн грн рефинансирования.



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