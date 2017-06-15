Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В четверг, 15 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 1,50 коп до 25,7837 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 4,03 коп - до 26,1227 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,9 грн, минимальный курс продажи - 26,0 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,53 коп и составляет 28,7737 грн, средний курс продажи вырос - на 1,83 коп до 29,3470 грн. Продать евро дороже можно за 29,0 грн, купить дешевле - за 29,19 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,2 коп и составляет 4,156 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,0 коп до 4,600 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,45 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,5 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,7837 26,1227 0,4156 0,4600 28,7737 29,3470 Медиана 25,8400 26,0800 0,4300 0,4600 28,8000 29,3150



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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