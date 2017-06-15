Ощадбанк предоставил возможность открывать онлайн-депозиты

Ставки по онлайн-депозитам в Ощадбанке будут выше, чем по вкладам, открытым в отделении, сообщает пресс-служба

Государственный Ощадбанк предоставил возможность открывать депозиты дистанционно, не посещая банковское отделение и не оформляя бумажные договоры.



Как сообщает пресс-служба банка, ставка по онлайн-депозитам в гривне и валюте на 0,5% и 0,25%, соответственно, больше, чем по вкладам, открытым в отделении. Все вклады можно открыть в гривне, долларах или евро.



По словам председателя правления Ощадбанка, за первые четыре месяца текущего года прирост по срочным вкладам физических лиц составляет более 3,6 млрд грн. Дистанционным банкингом Ощад 24/7 пользуются уже 1,8 млн клиентов.



Пресс-служба напоминает, что все депозиты Ощадбанка независимо от способа размещения средств защищены законом; возврат вкладов гражданам гарантирован государством на 100%, без ограничения суммы и срока.

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