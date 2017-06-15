Братья Клюевы задолжали госбанкам 28 млрд грн - СМИ

Попытки выбить деньги из фирм соратников Януковича в Австрии провалились

Миллиардные долги перед госбанками, которые не возвращают беглые Сергей и Андрей Клюевы, легли на плечи украинцев, пишет dw.com. Попытки выбить деньги из фирм соратников Януковича в Австрии провалились.

Как отмечает издание, в Австрии выходит на финишную прямую процедура банкротства компаний, связанных с братьями Клюевыми. Они были близкими соратниками Виктора Януковича и сейчас скрываются от правосудия в России. Материнские компании бизнес-структур Клюевых зарегистрированы в Вене, и их кредиторы, крупнейшими из которых являются украинские госбанки, надеялись получить хотя бы часть австрийских активов Клюевых. Как выяснилось, займы были без серьезного обеспечения.

Клюевы сделали свое состояние на солнечной энергии. Благодаря пролоббированную закона о "зеленом тарифе" они получили стабильный источник дохода - самый высокий в Европе тариф на солнечную энергию. Построить ряд солнечных электростанций на юге Украины позволили щедрые кредиты госбанков. Компания Activ Solar GmbH Клюевых получила в Укрэксимбанке шесть кредитов на 8,59 млрд грн. Поручителем по этим займам выступила компания Актив-Страхование, которая через компанию Укрподшипник и австрийскую SLAV Handel, Vertretung und Beteiligung Aktiengesellschaft также принадлежит Клюевым.

Деньги не были возвращены, и банк обратился в суд. В марте прошлого года Укрэксимбанк выиграл суд у компании Актив-Страхование, которая должна была немедленно вернуть ему всю сумму. Однако до сих пор это не было сделано.

Укрэксимбанк имел обоснованные претензии на активы SLAV Handel, поскольку именно через эту компанию Клюевы поручились перед заемщиками - фактически сами за себя.

Как сообщили в австрийском объединении защиты интересов кредиторов Creditreform, по итогам ликвидации SLAV Handel австрийскому суду удалось выручить в интересах кредиторов только более 140 тыс. евро или около 0,01% от их требований. Другие активы были просто вымыты из компании после побега Клюевых в Россию - еще до начала процедуры банкротства.

По данным Creditreform, украинские заемщики, несмотря на претензии к SLAV Handel, вообще не принимали участия в процедуре конкурсного взыскания долгов с этой компании.

В Creditreform уточнили, что в активе Activ Solar остаются только дочерние компании в США, Великобритании и на Мальте. Согласно отчетности Activ Solar от 2015 года, стоимость этих активов составляла около 7 млн евро. Общая сумма требований к Activ Solar - 690 млн евро, львиная доля которых приходится на украинский Укрэксимбанк. Ожидается, что остатки имущества Activ Solar будут реализованы арбитражным управляющим до сентября. Если удастся выручить хоть какие-то средства, они будут пропорционально распределены между всеми 29 кредиторами. В лучшем случае, Укрэксимбанку может достаться всего несколько миллионов евро.

Однако долги Укрэксимбанка - это еще не все, что оставили после бегства в Россию братья Клюевы. До 2013 года компании соратников Януковича для строительства 16 солнечных электростанций в Крыму щедро кредитовал государственный Ощадбанк. Непогашенный долг по этим займам составляет более 19 млрд грн.

Конфисковать солнечные электростанции банк после аннексии Крыма не может.

А пока за долги Клюевых рассчитываются украинские налогоплательщики, отмечается в материале издания. Ощадбанк в 2014 году получил рекордный на всем банковском рынке Украины убыток - 8,5 млрд грн. "Потеря контроля над этим активом является причиной убытка. У нас нет возможности проверить сохранность имущества и его состояние", - отметил глава правления Ощадбанка Андрей Пышный. Чтобы банк не имел проблем с нормативом адекватности капитала, правительство предоставило ему 11,6 млрд грн из госбюджета. То есть, за счет каждого украинца. Аналогичная ситуация и с Укрэксимбанком. В том числе, и из-за долгов Клюевых, этот банк в 2016 году получил 9,3 млрд докапитализации из госбюджета. Таким образом, за Андрея и Сергея Клюевых каждый из 10,5 млн украинских налогоплательщиков заплатил около 2 тыс. грн.