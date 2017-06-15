НБУ предлагает пересмотреть эффективную ставку по кредиту
Национальный банк Украины (НБУ) инициирует изменение закона о потребительском кредитовании, чтобы заставить банки учитывать в эффективной ставке по кредиту стоимость услуг третьих лиц. Об этом рассказала заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова, пишет FinClub.
"Позиция регулятора - необходимо включать в эффективную ставку стоимость услуг третьих лиц. В том числе, страховых компаний", - заявила она.
Нацбанк уже готовит соответствующие изменения в закон о потребкредитовании, который вступил в силу 10 июня.
Согласно нормам закона, эффективная ставка включает в себя стоимость услуг банка и кредитных посредников. Стоимость услуг третьих лиц (страховых компаний, нотариусов, прочее) при расчетах не учитывается.
"То, что мы имеем сейчас, не является абсолютно прозрачной информацией", - считает Катерина Рожкова.
По ее мнению, банки лукавят, когда говорят, что не знают стоимость этих услуг. "Когда банки разрабатывают свои кредитные продукты, они рассчитывают граничную стоимость услуг, включая стоимость устуг третьих лиц. Более того, когда они выбирают пул страховых компаний для сотрудничества, они устанавливают размер комиссий, которую банк получает при привлечении клиента для страховой компании. В конце концов, когда банк оценивает финансовое положение клиентов, он учитывает абсолютно все расходы, которые несет заемщик, включая стоимость услуг третьих лиц", - сказала Рожкова.
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