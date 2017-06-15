Межбанк закрылся котировками доллара 26,00/26,03
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,995, максимальные - 26,00. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,015, максимальные - 26,03.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4521/0,4530, к закрытию котировки составили 0,4496/0,4507.
Торги по евро начались с котировок 29,0888/29,1111, к закрытию котировки составили 28,9874/29,0208.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Межбанк закрылся котировками доллара 26,00/26,03 17:43
- НБУ предлагает пересмотреть эффективную ставку по кредиту 13:06
- Братья Клюевы задолжали госбанкам 28 млрд грн - СМИ 13:04
- Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00) 12:21
- Ощадбанк предоставил возможность открывать онлайн-депозиты 12:19
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
9683
-
9252
-
8747
-
8295
-
7892