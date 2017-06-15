Межбанк закрылся котировками доллара 26,00/26,03

В четверг, 15 июня, торги по доллару США открылись котировками 26,00/26,02, к закрытию котировки составили 26,00/26,03

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,995, максимальные - 26,00. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,015, максимальные - 26,03.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4521/0,4530, к закрытию котировки составили 0,4496/0,4507.

Торги по евро начались с котировок 29,0888/29,1111, к закрытию котировки составили 28,9874/29,0208.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.