Курсы валют НБУ на 16.06.2017

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 1 копейку

На 16 июня НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2600,7115 грн за $100;

2903,9545 грн за 100 евро;

4,5274 грн за 10 руб РФ.



На 15 июня Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2601,4971 грн за $100;

2914,4572 грн за 100 евро;

4,5616 грн за 10 руб РФ.





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