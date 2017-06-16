Официальные курсы банковских металлов на 16.06.2017

Нацбанк Украины установил на 16 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 326272,26 грн;

серебро - 4384,80 грн;

платина - 244987,02 грн;

палладий - 231723,39 грн.

Напомним, на 15 июня были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 331820,96 грн;

серебро - 4412,14 грн;

платина - 241679,08 грн;

палладий - 230492,64 грн.

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