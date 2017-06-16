ПриватБанк нуждается в докапитализации на 38,5 млрд грн - СМИ
Национализированный ПриватБанк нуждается в докапитализации на 38,5 млрд грн. Об этом сообщили FinClub сразу три осведомленных источника, связанные с ПриватБанком и Нацбанком. Докапитализация начнется до конца июня, добавил один из них.
Министр финансов Александр Данилюк сказал, что докапитализация состоится "когда будем готовы". Сумму докапитализации он не назвал.
Докапитализация ПриватБанка будет сопровождаться опубликованием годового отчета с отображением обновленных показателей по убытку и размеру капитала. Обновленный дедлайн у банка по публикации отчета - 1 июля.
"Учитывая, что там действительно необходимо было согласовать большой объем информации, мы дали возможность отложить финальное решение до 1 июля. Но до 1 июля должен быть опубликован отчет и озвучены цифры", - пояснила изданию заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова.
Поскольку к 1 июля Минфину достаточно обеспечить адекватность регулятивного капитала ПриватБанка на уровне 5%, он может разделить обсуждаемую сейчас докапитализацию на транши, как это было сделано в ходе национализации.
Напомним, ранее бывший замминистра финансов Игорь Уманский заявлял, что на докапитализацию ПриватБанка необходимо 38,9 млрд грн.
Ранее в СМИ сообщалось, что перед национализацией из ПриватБанка вывели 110 млрд грн через фирмы, существующие только на бумаге.
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Окружной Административный суд Киева удовлетворил исковые требования семьи Суркисов к ПриватБанку на сумму около 1,4 млрд грн.
Кипрский офшор Triantal Investments, принадлежащий украинским бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, подал два иска в Окружной административный суд Киева против Национального банка, Министерства финансов и национализированного ПриватБанка.
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