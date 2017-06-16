Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В пятницу, 16 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 1,83 коп до 25,8020 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 2,27 коп - до 26,1000 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,87 грн, минимальный курс продажи - 25,99 грн.

Средний курс покупки евро упал на 16,27 коп и составляет 28,6110 грн, средний курс продажи упал - на 11,35 коп до 29,2335 грн. Продать евро дороже можно за 28,9 грн, купить дешевле - за 29,0 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 4,159 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,6 коп до 4,593 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,4 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,5 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,8020 26,1000 0,4159 0,4593 28,6110 29,2335 Медиана 25,8400 26,1000 0,4350 0,4600 28,6500 29,2000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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