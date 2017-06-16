Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 4,13 коп - до 26,0813 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,92 грн, минимальный курс продажи - 25,98 грн.
Средний курс покупки евро упал на 14,47 коп и составляет 28,6290 грн, средний курс продажи упал - на 13,57 коп до 29,2113 грн. Продать евро дороже можно за 28,9 грн, купить дешевле - за 29,0 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,6 коп и составляет 4,100 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,6 коп до 4,574 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,4 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,5 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,8040
|
26,0813
|
0,4100
|
0,4574
|
28,6290
|
29,2113
|
Медиана
|
25,8250
|
26,0800
|
0,4260
|
0,4560
|
28,6500
|
29,2000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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