Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В пятницу, 16 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 2,03 коп до 25,8040 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 4,13 коп - до 26,0813 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,92 грн, минимальный курс продажи - 25,98 грн.

Средний курс покупки евро упал на 14,47 коп и составляет 28,6290 грн, средний курс продажи упал - на 13,57 коп до 29,2113 грн. Продать евро дороже можно за 28,9 грн, купить дешевле - за 29,0 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,6 коп и составляет 4,100 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,6 коп до 4,574 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,4 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,5 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,8040 26,0813 0,4100 0,4574 28,6290 29,2113 Медиана 25,8250 26,0800 0,4260 0,4560 28,6500 29,2000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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