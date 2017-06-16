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OTP Bank разместит бонды на 800 млн грн

16.06.2017 13:42
OTP Bank разместит облигации серий E и F общей стоимостью 800 млн грн

OTP Bank намерен разместить облигации серий E и F общей номинальной стоимостью 800 млн грн. Об этом финучреждение сообщает в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Соответствующее решение принял набсовет банка 15 июня.

Ценные бумаги будут выпущены в бездокументарной форме по 400 тыс. шт. в каждой серии. Их размещение будет проходить на фондовой площадке Перспектива без привлечения андеррайтера. Другие условия выпуска облигаций, а также период их размещения в сообщении не указывается.

Привлеченные средства банк намерен направить на кредитование частных и корпоративных клиентов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги
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