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Активы Фонда гарантирования вкладов выросли до 12,8 млрд грн

16.06.2017 16:50
В январе-мае поступления в Фонд гарантирования вкладов от регулярного сбора составили 1,67 млрд грн
Фото: Getty Image

Общая сумма средств, аккумулированные Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), по состоянию на 1 июня составляет 12,87 млрд грн. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.

В январе-мае поступления в фонд от регулярного сбора составили 1,67 млрд грн.

"По состоянию на 1 июня фондом было подано 4148 заявлений в правоохранительные органы о выявленных во время работы в неплатежеспособных банках и банках, которые ликвидируются, фактов нарушения законодательства на общую сумму свыше 323,16 млрд грн. При этом, субъектами преступлений, которые привели к нарушениям на наибольшую сумму (более 182,78 млрд грн), являются собственники и руководители банков", - отмечает ФГВФЛ.

Общая сумма средств, выплаченная вкладчикам банков, которые были переданы в управление фонда, в рамках выплаты гарантированной суммы возмещения на 1 июня составила 87,33 млрд грн.

В реестре участников Фонда гарантирования вкладов насчитывается 92 банка.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Фонд гарантирования вкладов
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