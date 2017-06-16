Активы Фонда гарантирования вкладов выросли до 12,8 млрд грн
Общая сумма средств, аккумулированные Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), по состоянию на 1 июня составляет 12,87 млрд грн. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.
В январе-мае поступления в фонд от регулярного сбора составили 1,67 млрд грн.
"По состоянию на 1 июня фондом было подано 4148 заявлений в правоохранительные органы о выявленных во время работы в неплатежеспособных банках и банках, которые ликвидируются, фактов нарушения законодательства на общую сумму свыше 323,16 млрд грн. При этом, субъектами преступлений, которые привели к нарушениям на наибольшую сумму (более 182,78 млрд грн), являются собственники и руководители банков", - отмечает ФГВФЛ.
Общая сумма средств, выплаченная вкладчикам банков, которые были переданы в управление фонда, в рамках выплаты гарантированной суммы возмещения на 1 июня составила 87,33 млрд грн.
В реестре участников Фонда гарантирования вкладов насчитывается 92 банка.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
10072
-
7758
-
6357
-
5628
-
4957
- Межбанк закрылся котировками доллара 26,005/26,02 17:29
- Активы Фонда гарантирования вкладов выросли до 12,8 млрд грн 16:50
- С января 2018 года минимальная зарплата может вырасти до 3720 грн 16:06
- Доходы госбюджета-2018 планируются на уровне 790 млрд грн 15:00
- Минфин разработал законопроект о налоге на выведенный капитал 14:24