Активы Фонда гарантирования вкладов выросли до 12,8 млрд грн

В январе-мае поступления в Фонд гарантирования вкладов от регулярного сбора составили 1,67 млрд грн

Общая сумма средств, аккумулированные Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), по состоянию на 1 июня составляет 12,87 млрд грн. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.



В январе-мае поступления в фонд от регулярного сбора составили 1,67 млрд грн.



"По состоянию на 1 июня фондом было подано 4148 заявлений в правоохранительные органы о выявленных во время работы в неплатежеспособных банках и банках, которые ликвидируются, фактов нарушения законодательства на общую сумму свыше 323,16 млрд грн. При этом, субъектами преступлений, которые привели к нарушениям на наибольшую сумму (более 182,78 млрд грн), являются собственники и руководители банков", - отмечает ФГВФЛ.



Общая сумма средств, выплаченная вкладчикам банков, которые были переданы в управление фонда, в рамках выплаты гарантированной суммы возмещения на 1 июня составила 87,33 млрд грн.



В реестре участников Фонда гарантирования вкладов насчитывается 92 банка.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.