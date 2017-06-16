Межбанк закрылся котировками доллара 26,005/26,02
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,005, максимальные - 26,02. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,02, максимальные - 26,04.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4501/0,4510, к закрытию котировки составили 0,4505/0,4513.
Торги по евро начались с котировок 29,0089/29,0286, к закрытию котировки составили 29,0631/29,0799.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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