Межбанк закрылся котировками доллара 26,005/26,02

В пятницу, 16 июня, торги по доллару США открылись котировками 26,01/26,03, к закрытию котировки составили 26,005/26,02

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,005, максимальные - 26,02. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,02, максимальные - 26,04.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4501/0,4510, к закрытию котировки составили 0,4505/0,4513.

Торги по евро начались с котировок 29,0089/29,0286, к закрытию котировки составили 29,0631/29,0799.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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