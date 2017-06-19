Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В понедельник, 19 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 2,25 коп до 25,8265 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,22 коп - до 26,0935 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,9 грн, минимальный курс продажи - 25,99 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 5,65 коп и составляет 28,6855 грн, средний курс продажи вырос - на 4,82 коп до 29,2595 грн. Продать евро дороже можно за 28,9 грн, купить дешевле - за 29,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 8,1 коп и составляет 4,181 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,7 коп до 4,581 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,4 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,5 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,8265 26,0935 0,4181 0,4581 28,6855 29,2595 Медиана 25,8500 26,0900 0,4350 0,4575 28,7300 29,2000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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