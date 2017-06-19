Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В понедельник, 19 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 3,10 коп до 25,8350 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,03 коп - до 26,0817 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,95 грн, минимальный курс продажи - 25,98 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 9,67 коп и составляет 28,7257 грн, средний курс продажи вырос - на 4,93 коп до 29,2607 грн. Продать евро дороже можно за 29,0 грн, купить дешевле - за 29,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,6 коп и составляет 4,116 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,7 коп до 4,567 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,4 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,46 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,8350 26,0817 0,4116 0,4567 28,7257 29,2607 Медиана 25,8500 26,0650 0,4260 0,4550 28,7300 29,2000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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