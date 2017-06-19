Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,03 коп - до 26,0817 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,95 грн, минимальный курс продажи - 25,98 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 9,67 коп и составляет 28,7257 грн, средний курс продажи вырос - на 4,93 коп до 29,2607 грн. Продать евро дороже можно за 29,0 грн, купить дешевле - за 29,1 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,6 коп и составляет 4,116 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,7 коп до 4,567 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,4 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,46 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,8350
|
26,0817
|
0,4116
|
0,4567
|
28,7257
|
29,2607
|
Медиана
|
25,8500
|
26,0650
|
0,4260
|
0,4550
|
28,7300
|
29,2000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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