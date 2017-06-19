Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В понедельник, 19 июня, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,01/26,03*, к 12:00 котировки составили 26,015/26,035

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,01, максимальные - 26,02. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,03, максимальные - 26,04.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4498/0,4505, к 12:00 котировки составили 0,4483/0,4491.



Торги по евро начались с котировок 29,1025/29,1223, к 12:00 котировки составили 29,1159/29,1357.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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