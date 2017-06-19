Марфин Банк сменил собственников
Конечными бенефициарами Марфин Банка в результате сделки стали граждане Украины Михаил Партикевич и Игорь Згуров. Об этом финучреждение сообщает на официальном сайте.
"14 июня состоялась продажа контрольного пакета акций Марфин Банка, принадлежавшего Cyprus Popular Bank Public сo (Кипр), конечным бенефициаром которого является Республика Кипр в лице министра финансов. Новым собственником стала компания Saggarko", - гласит сообщение.
15 июня в связи со сменой собственника было проведено внеочередное собрание акционеров Марфин Банка на котором был переизбран состав наблюдательного совета и отозван состав ревизионной комиссии.
Ранее АМКУ разрешил кипрской компании Saggarco купить более 50% акций Марфин Банка.
Игорь Згуров является членом правления компании Одессагаз. Михаил Партикевич совместно с Одессагазом является соучредителем компании Предприятие по закупке и реализации газа Одессагаз.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
10731
-
5838
-
4590
-
4152
-
3842