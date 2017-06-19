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Ставки по долларовым депозитам в украинских банках выросли

19.06.2017 14:49
Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 19.06.2017)

За последнюю неделю средние процентные ставки по долларовым вкладам преимущественно выросли. Ставки для гривневых сбережений и депозитов в евро снизились. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных ставок в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 19.06.2017, см. Таблицу 1).

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне упала на 0,03 п.п. для вкладов сроком свыше 12 месяцев (13,45%). Депозиты периодом от 6 до 12 месяцев упали в цене на 0,02 п.п. до13,46% годовых. Подешевели и сбережения на срок от 3 до 6 месяцев (на 0,01 п.п. до 12,95%). Вклады на период от 1 до 3 месяцев подорожали на 0,01 п.п. до 10,14% годовых. Не изменилась стоимость депозитов сроком до 1 месяца (9,76%). Также без изменений остались бессрочные сбережения (7,50%).

Средняя процентная ставка в долларах США синхронно выросла на 0,02 п.п. для депозитов сроком от 3 до 6 месяцев(3,03%), от 6 до 12 месяцев (3,78%) и свыше 12 месяцев(4,06%). Не претерпела изменений стоимость вкладов на период до 1 месяца (1,41%) и от 1 до 3 месяцев (1,81%). Средняя ставка для бессрочных сбережений по-прежнему составляет 1,21% годовых.

Средняя процентная ставка в евро снизилась только для вкладов сроком от 3 до 6 месяцев и от 6 до 12 месяцев (на 0,01 п.п. до 2,16% и до 2,88% годовых соответственно). Стоимость бессрочных сбережений по-прежнему составляет 0,88% годовых. Не изменилась доходность и вкладов сроком до 1 месяца (1,08%), от 1 до 3 месяцев (1,36%) и свыше 12 месяцев (3,19%).

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 19.06.17

Валюта

бессрочный

до месяца

от 1 до 3 месяцев

от 3 до 6 месяцев

от 6 до 12 месяцев

от 12 месяцев

UAH

7,50%

9,76%

10,14%

12,95%

13,46%

13,45%

USD

1,21%

1,41%

1,81%

3,03%

3,78%

4,06%

EUR

0,88%

1,08%

1,36%

2,16%

2,88%

3,19%

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.

*Обзор составлен на основании данных по 154 депозитным программам
от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 19.06.17

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Депозиты
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