Ставки по долларовым депозитам в украинских банках выросли
За последнюю неделю средние процентные ставки по долларовым вкладам преимущественно выросли. Ставки для гривневых сбережений и депозитов в евро снизились. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных ставок в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 19.06.2017, см. Таблицу 1).
Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне упала на 0,03 п.п. для вкладов сроком свыше 12 месяцев (13,45%). Депозиты периодом от 6 до 12 месяцев упали в цене на 0,02 п.п. до13,46% годовых. Подешевели и сбережения на срок от 3 до 6 месяцев (на 0,01 п.п. до 12,95%). Вклады на период от 1 до 3 месяцев подорожали на 0,01 п.п. до 10,14% годовых. Не изменилась стоимость депозитов сроком до 1 месяца (9,76%). Также без изменений остались бессрочные сбережения (7,50%).
Средняя процентная ставка в долларах США синхронно выросла на 0,02 п.п. для депозитов сроком от 3 до 6 месяцев(3,03%), от 6 до 12 месяцев (3,78%) и свыше 12 месяцев(4,06%). Не претерпела изменений стоимость вкладов на период до 1 месяца (1,41%) и от 1 до 3 месяцев (1,81%). Средняя ставка для бессрочных сбережений по-прежнему составляет 1,21% годовых.
Средняя процентная ставка в евро снизилась только для вкладов сроком от 3 до 6 месяцев и от 6 до 12 месяцев (на 0,01 п.п. до 2,16% и до 2,88% годовых соответственно). Стоимость бессрочных сбережений по-прежнему составляет 0,88% годовых. Не изменилась доходность и вкладов сроком до 1 месяца (1,08%), от 1 до 3 месяцев (1,36%) и свыше 12 месяцев (3,19%).
Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 19.06.17
|
Валюта
|
бессрочный
|
до месяца
|
от 1 до 3 месяцев
|
от 3 до 6 месяцев
|
от 6 до 12 месяцев
|
от 12 месяцев
|
UAH
|
7,50%
|
9,76%
|
10,14%
|
12,95%
|
13,46%
|
13,45%
|
USD
|
1,21%
|
1,41%
|
1,81%
|
3,03%
|
3,78%
|
4,06%
|
EUR
|
0,88%
|
1,08%
|
1,36%
|
2,16%
|
2,88%
|
3,19%
На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.
*Обзор составлен на основании данных по 154 депозитным программам
от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 19.06.17
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