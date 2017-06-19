 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  25.85  26.11   EUR:  28.77  29.32
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Стоимость активов Platinum Bank "на бумаге" завышена вчетверо

19.06.2017 14:50
Активы Platinum Bank "на бумаге" оценены в 8,3 млрд грн, а независимыми оценщиками - в 2,3 млрд
Фото: EPA

Активы Platinum Bank "на бумаге" оценены в 8,31 млрд грн, но независимые субъекты оценили их в 2,32 млрд грн. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на официальном сайте.

"81,8% ликвидационной массы - это кредиты, предоставленные юридическим и физическим лицам. "На бумаге" стоимость кредитного портфеля Platinum Bank составляет 6,795 млрд грн. При этом его независимая оценка составляет - 1,371 млрд грн", - отмечает ФГВФЛ.

Наибольшую разницу между оценочной и балансовой стоимостью имеет портфель корпоративных заемщиков банка: "на бумаге" его стоимость зафиксирована на уровне 2,817 млрд грн, его независимая оценка оказалась более чем в 16 раз меньше - 174,1 млн грн.

Фонд объясняет, что почти 95,5% от общего кредитного портфеля юрлиц - кредиты, предоставленные связанным с банком лицам. Сумма задолженности по ним составляет 2,68 млрд грн. Оценочная стоимость этих кредитов 110,75 млн грн, что составляет лишь 4,1% от их балансовой стоимости.

"Одна из причин такой значительной разницы в цифрах заключается в том, что обеспечением по 14 кредитам (из 25 действующих кредитных договоров компаний-инсайдеров) на сумму 1,885 млрд грн является имущество, которое было "создано" путем подделки и фальсификации документов. Речь идет о целостном имущественном комплексе в Рокитнянском районе Киевской области, в состав которого, в частности, было противозаконно включено оборудование, которое уже находилось в залоге другого коммерческого банка", - сообщает фонд.

Еще 10,4% кредитов Platinum Bank (в т.ч. инсайдерских) на сумму 291,6 млн грн являются беззалоговыми. В целом 95,7%кредитного портфеля юридических лиц не обслуживается.

Относительно кредитного портфеля физлиц, то на 1 апреля 2017 года задолженность по договорам составила 3,98 млрд грн. При этом 26,2% портфеля - кредиты, предоставленные заемщикам, которые зарегистрированы в зоне проведения АТО и АР Крым. Оценочная стоимость таких кредитов составляет лишь 4,8% от их балансовой стоимости - 984,7 млн грн и 46,9 млн грн, соответственно.

В Фонде отметили, что в рамках выплаты гарантированной суммы возмещения вкладчиками банка уже получено более 4,67 млрд грн, поэтому активов Platinum Bank, вероятно, хватит только на третью очередь кредиторов.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, платинум банк, Фонд гарантирования вкладов
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров