Стоимость активов Platinum Bank "на бумаге" завышена вчетверо
Активы Platinum Bank "на бумаге" оценены в 8,31 млрд грн, но независимые субъекты оценили их в 2,32 млрд грн. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на официальном сайте.
"81,8% ликвидационной массы - это кредиты, предоставленные юридическим и физическим лицам. "На бумаге" стоимость кредитного портфеля Platinum Bank составляет 6,795 млрд грн. При этом его независимая оценка составляет - 1,371 млрд грн", - отмечает ФГВФЛ.
Наибольшую разницу между оценочной и балансовой стоимостью имеет портфель корпоративных заемщиков банка: "на бумаге" его стоимость зафиксирована на уровне 2,817 млрд грн, его независимая оценка оказалась более чем в 16 раз меньше - 174,1 млн грн.
Фонд объясняет, что почти 95,5% от общего кредитного портфеля юрлиц - кредиты, предоставленные связанным с банком лицам. Сумма задолженности по ним составляет 2,68 млрд грн. Оценочная стоимость этих кредитов 110,75 млн грн, что составляет лишь 4,1% от их балансовой стоимости.
"Одна из причин такой значительной разницы в цифрах заключается в том, что обеспечением по 14 кредитам (из 25 действующих кредитных договоров компаний-инсайдеров) на сумму 1,885 млрд грн является имущество, которое было "создано" путем подделки и фальсификации документов. Речь идет о целостном имущественном комплексе в Рокитнянском районе Киевской области, в состав которого, в частности, было противозаконно включено оборудование, которое уже находилось в залоге другого коммерческого банка", - сообщает фонд.
Еще 10,4% кредитов Platinum Bank (в т.ч. инсайдерских) на сумму 291,6 млн грн являются беззалоговыми. В целом 95,7%кредитного портфеля юридических лиц не обслуживается.
Относительно кредитного портфеля физлиц, то на 1 апреля 2017 года задолженность по договорам составила 3,98 млрд грн. При этом 26,2% портфеля - кредиты, предоставленные заемщикам, которые зарегистрированы в зоне проведения АТО и АР Крым. Оценочная стоимость таких кредитов составляет лишь 4,8% от их балансовой стоимости - 984,7 млн грн и 46,9 млн грн, соответственно.
В Фонде отметили, что в рамках выплаты гарантированной суммы возмещения вкладчиками банка уже получено более 4,67 млрд грн, поэтому активов Platinum Bank, вероятно, хватит только на третью очередь кредиторов.
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