НБУ упростил уход банков с рынка
Национальный банк Украины (НБУ) упростил процедуру капитализации банка и порядок прекращения банковской деятельности без ликвидации юридического лица.
Как сообщает НБУ на официальном сайте, банк имеет право осуществить капитализацию по упрощенной процедуре при условии получения на это предварительного согласия регулятора.
НБУ принимает решение о предоставление банку предварительного согласия или об отказе в предоставлении предварительного согласия в течение десяти рабочих дней после получения документов.
Регулятор упростил порядок согласования изменений в устав банка, связанных с увеличением уставного капитала по упрощенной процедуре; а также порядок согласования приобретения или увеличения существенного участия в банке при применении упрощенных процедур капитализации и реорганизации банка.
Постановлением также регулируются вопросы прекращения осуществления банковской деятельности без ликвидации юридического лица.
"Это позволит банкам, которые не могут выполнить требования Национального банка относительно капитализации, покинуть банковский рынок без нагрузки на Фонд гарантирования вкладов физических лиц", - отметили в НБУ.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
10856
-
5869
-
4603
-
4174
-
3860