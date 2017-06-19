НБУ упростил уход банков с рынка

Нацбанк упростил процедуру капитализации банка и прекращения банковской деятельности

Национальный банк Украины (НБУ) упростил процедуру капитализации банка и порядок прекращения банковской деятельности без ликвидации юридического лица.



Как сообщает НБУ на официальном сайте, банк имеет право осуществить капитализацию по упрощенной процедуре при условии получения на это предварительного согласия регулятора.



НБУ принимает решение о предоставление банку предварительного согласия или об отказе в предоставлении предварительного согласия в течение десяти рабочих дней после получения документов.



Регулятор упростил порядок согласования изменений в устав банка, связанных с увеличением уставного капитала по упрощенной процедуре; а также порядок согласования приобретения или увеличения существенного участия в банке при применении упрощенных процедур капитализации и реорганизации банка.



Постановлением также регулируются вопросы прекращения осуществления банковской деятельности без ликвидации юридического лица.



"Это позволит банкам, которые не могут выполнить требования Национального банка относительно капитализации, покинуть банковский рынок без нагрузки на Фонд гарантирования вкладов физических лиц", - отметили в НБУ.



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