Курсы валют НБУ на 2.06.2017

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 4 копейки

На 2 июня НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2627,0953 грн за $100;

2947,3382 грн за 100 евро;

4,6467 грн за 10 руб РФ.



На 1 июня Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2631,0335 грн за $100;

2952,2827 грн за 100 евро;

4,6413 грн за 10 руб РФ.





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