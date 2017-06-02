Официальные курсы банковских металлов на 2.06.2017

Нацбанк Украины установил на 2 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 332288,15 грн;

серебро - 4500,21 грн;

платина - 248785,92 грн;

палладий - 213845,56 грн.

Напомним, на 1 июня были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 332510,01 грн;

серебро - 4554,32 грн;

платина - 247580,25 грн;

палладий - 209693,37 грн.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.