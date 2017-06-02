Официальные курсы банковских металлов на 2.06.2017
02.06.2017 08:00
Нацбанк Украины установил на 2 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 332288,15 грн;
серебро - 4500,21 грн;
платина - 248785,92 грн;
палладий - 213845,56 грн.
Напомним, на 1 июня были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 332510,01 грн;
серебро - 4554,32 грн;
платина - 247580,25 грн;
палладий - 209693,37 грн.
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