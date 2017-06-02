Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В пятницу, 2 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 2,17 коп до 26,0920 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 0,47 коп - до 26,3530 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,16 грн, минимальный курс продажи - 26,25 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,35 коп и составляет 29,0255 грн, средний курс продажи упал - на 3,33 коп до 29,6110 грн. Продать евро дороже можно за 29,2 грн, купить дешевле - за 29,45 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,5 коп и составляет 4,228 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,5 коп до 4,701 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,0920 26,3530 0,4228 0,4701 29,0255 29,6110 Медиана 26,1150 26,3600 0,4400 0,4700 29,0500 29,6000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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