Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В пятницу, 2 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 2,43 коп до 26,0893 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 2,37 коп - до 26,3340 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,17 грн, минимальный курс продажи - 26,25 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,90 коп и составляет 29,0400 грн, средний курс продажи упал - на 5,77 коп до 29,5867 грн. Продать евро дороже можно за 29,21 грн, купить дешевле - за 29,35 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 4,247 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,4 коп до 4,682 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,0893 26,3340 0,4247 0,4682 29,0400 29,5867 Медиана 26,1000 26,3100 0,4400 0,4660 29,0900 29,5500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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