Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 2,37 коп - до 26,3340 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,17 грн, минимальный курс продажи - 26,25 грн.
Средний курс покупки евро упал на 3,90 коп и составляет 29,0400 грн, средний курс продажи упал - на 5,77 коп до 29,5867 грн. Продать евро дороже можно за 29,21 грн, купить дешевле - за 29,35 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,4 коп и составляет 4,247 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,4 коп до 4,682 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,0893
|
26,3340
|
0,4247
|
0,4682
|
29,0400
|
29,5867
|
Медиана
|
26,1000
|
26,3100
|
0,4400
|
0,4660
|
29,0900
|
29,5500
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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