Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В пятницу, 2 июня, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,26/26,275*, к 12:00 котировки составили 26,265/26,28

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,26, максимальные - 26,265. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,275, максимальные - 26,28.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4630/0,4639, к 12:00 котировки составили 0,4624/0,4630.



Торги по евро начались с котировок 29,4584/29,4700, к 12:00 котировки составили 29,4745/29,4914.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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