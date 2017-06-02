Фонд гарантирования вкладов продлил ликвидацию двух банков
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продлил на год ликвидацию банков Меркурий и Киев. Как сообщает ФГВФЛ на официальном сайте, решение об этом было принято 29 мая.
Ликвидация банка Меркурий продлена на один год до 11 июня 2018 года, а банка Киев - до 24 июня 2018 года включительно.
На этот же период продлены полномочия ликвидаторов банков Валерия Ермака и Олега Кичука, соответственно.
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