Фонд гарантирования вкладов продлил ликвидацию двух банков

Продлена ликвидация банков Киев и Меркурий

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продлил на год ликвидацию банков Меркурий и Киев. Как сообщает ФГВФЛ на официальном сайте, решение об этом было принято 29 мая.



Ликвидация банка Меркурий продлена на один год до 11 июня 2018 года, а банка Киев - до 24 июня 2018 года включительно.



На этот же период продлены полномочия ликвидаторов банков Валерия Ермака и Олега Кичука, соответственно.



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