Проминвестбанк планируется продать до июля - глава ВЭБа
Российский Внешэкономбанк определится с продажей дочернего украинского Проминвестбанка до конца первого полугодия. Об этом заявил глава ВЭБа Сергей Горьков, пишет Прайм.
"Мы планировали в первом полугодии этого года определиться с украинским банком. Первое полугодие не закончилось, мы в общем близки к этой задаче... Я надеюсь, что в июле, наверное, мы сможем реализовать сделку, но это зависит не только от нас. Регулятор имеет право 2-3 месяца рассматривать сделку. Это нормальный процесс, он идет в нормальном графике", - сказал Горьков.
Вчера сообщалось, что Национальный банк пока не одобрил ни одну из заявок от потенциальных покупателей украинских "дочек" другого российского банка - ВТБ.
В середине марта Украина ввела санкции против украинских "дочек" Сбербанка, ВТБ и Внешэкономбанка, запрещающие локальным структурам выводить деньги из страны в пользу своих материнских банков.
ВТБ планировал завершить продажу одной из украинских "дочек", БМ Банка, не ранее мая-июня и сообщал о двух конкурирующих группах претендентов.
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