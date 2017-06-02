НБУ запретил банкам обслуживать компании из санкционного списка

Нацбанк упорядочил требования к работе с лицами, указанными в санкционных списках СНБО

Национальный банк Украины (НБУ) упорядочил требования к работе банков с лицами, указанными в приложениях к решению СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Об этом говорится в постановлении регулятора N46 от 1 июня.



Банкам запрещено выполнять расчетные документы клиентов, указанных в санкционных списках, которые являются инициаторами перевода и к которым применены санкции о приостановлении выполнения экономических и финансовых обязательств.



Кроме того, запрещается инициировать перевод средств на счета лиц, указанных в санкционных списках, к которым применены санкции о приостановлении выполнения экономических и финансовых обязательств, или на собственные счета банка, открытые в организациях, в которых применены такие санкции.



Исключения касаются переводов денежных средств по операциям, которые осуществляются для увеличения уставного капитала банков Украины.



Действие постановления вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, то есть, 3 июня.



В середине марта Украина ввела санкции против украинских "дочек" Сбербанка, ВТБ и Внешэкономбанка, запрещающие локальным структурам выводить деньги из страны в пользу своих материнских банков.



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