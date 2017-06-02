Межбанк закрылся котировками доллара 26,275/26,29

В пятницу, 2 июня, торги по доллару США открылись котировками 26,26/26,275, к закрытию котировки составили 26,275/26,29

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,26, максимальные - 26,275. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,275, максимальные - 26,29.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4630/0,4639, к закрытию котировки составили 0,4638/0,4646.

Торги по евро начались с котировок 29,4584/29,4700, к закрытию котировки составили 29,6303/29,6446.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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