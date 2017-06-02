Сделка по продаже Сбербанка будет закрыта за 2 месяца - Гуцериев
Сделка по продаже 100% акций украинской "дочки" Сбербанка России может быть закрыта в ближайшие два месяца. Об этом заявил один из покупателей Саид Гуцериев, пишет Интерфакс.
"Мы примерно ожидаем сделку, если все пойдет в правильном русле, то в ближайшие 2 месяца", - сказал он.
Гуцериев добавил, что сейчас идет due diligence банка.
В конце мая Национальный банк Украины (НБУ) сообщил, что в скором времени вынесет решение относительно документов на покупку Сбербанка.
В середине апреля владелец Norvik Banka Григорий Гусельников подал документы в НБУ на согласование приобретения 22,5% акций Сбербанка. 12 апреля стало известно, что НБУ получил пакет документов для согласования приобретения существенной доли в Сбербанке от гражданина Великобритании и Российской Федерации Саида Гуцериева. Он намерен купить 77,5% акций Сбербанка.
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Ранее сообщалось, что Сбербанк продадут путем передачи активов; в соглашении отсутствует денежная составляющая.
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