Сделка по продаже Сбербанка будет закрыта за 2 месяца - Гуцериев

Сделка по продаже украинской "дочки" Сбербанка России может быть закрыта в ближайшие два месяца, заявил один из покупателей

Фото: EPA

ЛIГАБiзнесIнформ

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