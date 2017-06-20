В погоне за капиталом. Каким банкам грозит проблемный статус

Докапитализация необходима 28 банкам. Кто не справляется с требованиями НБУ?

В ближайшее время украинский финансовый рынок могут покинуть еще несколько игроков. 11 июля истекает срок докапитализации небольших банков. По состоянию на 31 мая в Украине оставалось 28 финучреждений, которым к этому сроку необходимо увеличить уставный капитал до 200 млн грн, сообщили в Национальном банке Украины. Банки с недостаточным уровнем капитала должны быть выведены с рынка. LIGA.net разбиралась, кто может оказаться в зоне риска.

График докапитализации банков:

До 17 июня 2016 - 120 млн грн капитала

До 11 июля 2017 - 200 млн грн капитала

До 11 июля 2018 - 300 млн грн капитала

До 11 июля 2019 - 400 млн грн капитала

До 11 июля 2024 - 500 млн грн капитала

В августе 2014 года, в разгар очистки банковской системы, Национальный банк обязал акционеров банков поэтапно увеличивать уставные капиталы своих учреждений до 500 млн грн. С тех пор через принудительную докапитализацию прошли все крупные и средние банки страны.

В прошлом году НБУ смягчил требования по докапитализации небольших банков, утвердив окончательный график 11 января. Их собственникам дали ровно полгода для выполнения норматива.

По состоянию на 1 апреля, согласно квартальной отчетности, до минимального значения не дотягивали 36 банков. Акционеры части из них успели внести средства либо заявили о намерениях докапитализировать финучреждения в указанные сроки.



Завершили процедуру докапитализации восемь банков: Траст-капитал, Богуслав, Кредитвестбанк, Ситибанк, Окси Банк и Конкорд. Достаточный уровень капитала также у Международного инвестиционного банка Петра Порошенко и банка Авангард, который принадлежит группе ICU Макара Пасенюка и Константина Стеценко.

Согласовывает докапитализацию Altbank. "Акционеры сделали все необходимые взносы в феврале-апреле этого года. 20 апреля общим собранием акционеров банка были утверждены изменения в уставе, связанные с увеличением уставного капитала до размера 205 млн грн. В настоящее время новая редакция устава находится на рассмотрении в НБУ", - сообщил Арсен Сорока, член правления, директор по правовым вопросам Altbank.

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В процессе согласования документов находится Айбокс Банк. В начале третьего квартала его уставный капитал находился на уровне 122,4 млн грн. По информации пресс-службы, в мае акционеры внесли дополнительно 77,6 млн грн. Документы,подтверждающие увеличение капитала, находятся на регистрации в НБУ.

На финишной прямой банк Агропросперис. "28 февраля 2017 года единственный акционер банка Агро Холдингс (Юкрейн) Лимитед принял решение об увеличении размера уставного капитала банка с 160 до 210 млн грн. Средства в размере 50 млн грн были внесены на счет Банка 4 мая. 12 мая был утвержден устав банка в новой редакции, а 18 мая банк подал в НБУ пакет документов для его согласования. Процесс докапитализации будет завершен в установленный срок", - сообщили в банке.

Есть ли альтернатива

Чтобы помочь оставшимся банкам справиться со сроками, Национальный банк ускорил ряд процедур. Теперь банки в течение десяти дней могут получить разрешение на докапитализацию в упрощенном порядке. Акционерам, у которых нет возможности или желания поддерживать банки и выполнять нормативы, НБУ предлагает добровольно сдать банковские лицензии. Вчера регулятор также принял постановление, которое позволяет прекратить банковскую деятельность без ликвидации юридического лица. Подобный процесс не оказывает давления на Фонд гарантирования вкладов, не портит деловую репутацию собственников и менеджеров банка и не обязывает их полностью закрывать бизнес. В формате финансовых компаний они могут заниматься валютообменными операциями, обслуживать платежные системы, заниматься потребительским кредитованием и т.д.

Ранее решение о самоликвидации приняли банки Новый и Финансовый партнер.

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Избежать банкротства банки также могут за счет объединения друг с другом. На прошлой неделе НБУ дополнил профильное законодательство и упростил реорганизацию банков. Теперь разрешение на объединение от регулятора можно получить за три дня и пройти саму процедуру в ускоренном режиме. Новый подход может сократить процесс присоединение банков с 1,5 лет до 3 месяцев.

Ранее объединиться решили два банка с общим акционером - Индустриалбанк и Экспресс Банк, но в НБУ соответствующие документы еще не поступали. "Нам известно о двух банках, которые проявили интерес к процедуре реорганизации путем присоединения. Национальный банк не получал официально заявки/документы от банков, желающих объединиться", - сообщили LIGA.net в пресс-службе.

Заявить о желании докапитализировать свои финучреждения или объединиться с другими участниками банковского рынка еще поздно. "Если у банка появится реальный план пополнения капитала, Национальный банк по истечению сроков не будет сразу же принимать решение. Они дадут банкам времени столько, сколько им нужно будет, ведь докапитализация или реорганизация занимает время и зависит не только от НБУ, но и от Антимонопольного комитета. Однако, если у 5-6 банков возникнут проблемы, то это прогнозировано", - говорит исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

Чем грозит банкротство мелких финучреждений? Эксперты считают, что рынок не заметит потери. "Вряд ли стоит ожидать какого-либо существенного влияния на банковский сектор от вывода с рынка тех нескольких банков, которые не смогли докапитализироваться, учитывая их размер и долю рынка", - говорит Михаил Демкив, финансовый аналитик группы ICU.