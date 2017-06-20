Официальные курсы банковских металлов на 20.06.2017

Нацбанк Украины установил на 20 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 324807,65 грн;

серебро - 4338,06 грн;

платина - 240193,45 грн;

палладий - 226140,96 грн.

Напомним, на 19 июня были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 326991,20 грн;

серебро - 4361,27 грн;

платина - 239661,70 грн;

палладий - 224048,56 грн.

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