Межбанк открылся котировками доллара 26,02/26,04
20.06.2017 10:43
Во вторник, 20 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,02/26,04 (данные на 10:14)*
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4438/0,4447.
Торги по евро начались с котировок 29,0149/29,0346.
Динамика межбанковского курса на графике
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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