Руководителя банка Старокиевский подозревают в хищении 82 млн грн
Прокуратура Киева сообщила о подозрении бывшему заместителю председателя правления Старокиевского банка по фактам присвоения средств банковского учреждения в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
"Досудебным расследованием установлено, что в течение 2007-2013 годов экс-глава банка, действуя в сговоре с другими служащими финучреждения и используя свое служебное положение, путем выдачи кредитов подставным и подконтрольным лицам незаконно присвоил средства банка в сумме почти 82 млн грн", - отмечает прокуратура.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации Старокиевского банка в начале 2014 года.
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