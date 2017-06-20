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Руководителя банка Старокиевский подозревают в хищении 82 млн грн

20.06.2017 11:25
Экс-заместитель председателя правления Старокиевского банка подозревается в незаконном присвоении 82 млн грн
Фото: Getty Images

Прокуратура Киева сообщила о подозрении бывшему заместителю председателя правления Старокиевского банка по фактам присвоения средств банковского учреждения в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что в течение 2007-2013 годов экс-глава банка, действуя в сговоре с другими служащими финучреждения и используя свое служебное положение, путем выдачи кредитов подставным и подконтрольным лицам незаконно присвоил средства банка в сумме почти 82 млн грн", - отмечает прокуратура.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации Старокиевского банка в начале 2014 года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Старокиевский банк, Генпрокуратура
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