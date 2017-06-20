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ПриватБанк займется ипотечным кредитованием

20.06.2017 11:55
ПриватБанк и Госипотека подписали меморандум о сотрудничестве
Фото: Getty Images

ПриватБанк подписал меморандум о сотрудничестве в сфере ипотечного кредитования и лизинга жилья с Государственным ипотечным учреждением (ГИУ). Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Меморандум банка и ГИУ предполагает, что финучреждение сможет выступать как первичным ипотечным кредитором по предоставлению долгосрочных ипотечных кредитов, так и уполномоченным агентом ГИУ в случае обеспечения граждан жильем.

Ранее сообщалось, что за последние два месяца ипотека и автокредиты подешевели. Потребительские кредиты, наоборот, выросли в цене. Средняя стоимость ипотеки опустилась на 1,93 п.п., и составляет 20,90% годовых.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, ГИУ, Кредит
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