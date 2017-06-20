Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 0,17 коп - до 26,0800 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,91 грн, минимальный курс продажи - 25,98 грн.
Средний курс покупки евро упал на 2,53 коп и составляет 28,7003 грн, средний курс продажи упал - на 1,80 коп до 29,2427 грн. Продать евро дороже можно за 28,9 грн, купить дешевле - за 29,05 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,9 коп и составляет 4,087 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,0 коп до 4,537 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,38 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,43 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,8280
|
26,0800
|
0,4087
|
0,4537
|
28,7003
|
29,2427
|
Медиана
|
25,8500
|
26,0500
|
0,4250
|
0,4550
|
28,7000
|
29,2000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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