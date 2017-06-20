Наличные курсы валют (данные на 12:00)

Во вторник, 20 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 0,70 коп до 25,8280 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 0,17 коп - до 26,0800 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,91 грн, минимальный курс продажи - 25,98 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,53 коп и составляет 28,7003 грн, средний курс продажи упал - на 1,80 коп до 29,2427 грн. Продать евро дороже можно за 28,9 грн, купить дешевле - за 29,05 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,9 коп и составляет 4,087 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,0 коп до 4,537 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,38 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,43 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,8280 26,0800 0,4087 0,4537 28,7003 29,2427 Медиана 25,8500 26,0500 0,4250 0,4550 28,7000 29,2000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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