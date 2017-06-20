Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

Во вторник, 20 июня, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,02/26,04*, к 12:00 котировки составили 26,03/26,05

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,02, максимальные - 26,03. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,04, максимальные - 26,05.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4438/0,4447, к 12:00 котировки составили 0,4431/0,4439.



Торги по евро начались с котировок 29,0149/29,0346, к 12:00 котировки составили 29,0468/29,0665.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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