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Доля "плохих" кредитов в банках составляет 57% - НБУ

20.06.2017 13:43
Нацбанк совместно с Минфином и МВФ работает над проектом урегулирования вопроса "плохих" кредитов в украинских банках
Катерина Рожкова (фото - пресс-служба НБУ)

Доля "плохих" кредитов в банковских портфелях составляет на сегодня 57%. Самим финучреждениям будет сложно справиться с этой проблемой, считает заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова.

"Какие препятствия есть сегодня в банковской системе для полноценного возобновления кредитования, так это очень высокая доля неработающих активов, сегодня она составляет 57% в общем портфеле. Понятно, что самостоятельно банкам сложно будет справиться с этой проблемой. Поэтому сейчас мы совместно с Министерством финансов, Всемирным банком, специалистами МВФ работаем над проектом урегулирования вопроса "плохих" кредитов", - сказала Рожкова.

Замглавы НБУ считает, что для предупреждения этой проблемы необходимо принять ряд законопроектов.

"В первую очередь это законопроекты, касающиеся повышения доверия между банками и их клиентами, что усиливает права кредиторов с точки зрения оформления залога, контроля и прочее. Также нужен законопроект о банкротстве, который уравнивает всех кредиторов в правах, если предприятие объявляет о банкротстве", - сказала Рожкова.

Не менее важным является и законопроект о реструктуризации ипотечных кредитов, заключила она.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк, Кредит
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