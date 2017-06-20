Доля "плохих" кредитов в банках составляет 57% - НБУ

Нацбанк совместно с Минфином и МВФ работает над проектом урегулирования вопроса "плохих" кредитов в украинских банках

Доля "плохих" кредитов в банковских портфелях составляет на сегодня 57%. Самим финучреждениям будет сложно справиться с этой проблемой, считает заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова.



"Какие препятствия есть сегодня в банковской системе для полноценного возобновления кредитования, так это очень высокая доля неработающих активов, сегодня она составляет 57% в общем портфеле. Понятно, что самостоятельно банкам сложно будет справиться с этой проблемой. Поэтому сейчас мы совместно с Министерством финансов, Всемирным банком, специалистами МВФ работаем над проектом урегулирования вопроса "плохих" кредитов", - сказала Рожкова.



Замглавы НБУ считает, что для предупреждения этой проблемы необходимо принять ряд законопроектов.



"В первую очередь это законопроекты, касающиеся повышения доверия между банками и их клиентами, что усиливает права кредиторов с точки зрения оформления залога, контроля и прочее. Также нужен законопроект о банкротстве, который уравнивает всех кредиторов в правах, если предприятие объявляет о банкротстве", - сказала Рожкова.



Не менее важным является и законопроект о реструктуризации ипотечных кредитов, заключила она.



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