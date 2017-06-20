НБУ: Банки пока не собираются выходить на внешний долговой рынок

Внешнее фондирование банков уменьшается, отмечают в Национальном банке

Украинские банки в ближайшее время не собираются выходить на внешний рынок заимствований. Об этом сообщил сегодня, 20 июня, директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины (НБУ) Виталий Ваврищук.



"Внешнее фондирование банков уменьшается. По нашим ожиданиям, банки не будут в ближайшее время выходить на внешние рынки заимствований. Наоборот, некоторые банки пытаются выкупить свои еврооблигации - обслуживание внешнего долга обходится им очень дорого", - объяснил он.



Объем фондирования в валюте, привлеченной на внутреннем рынке, уже превышает объем финансирования на внешних рынках, добавил Ваврищук.



НБУ уточняет, что на конец апреля 2017 года счета корпораций составляли 34% обязательств банков, вклады населения - 40%. Регулятор ожидает, что вес депозитов в структуре фондирования будет оставаться значительным.



В целом структура фондирования банков в Украине близка к структуре в странах Центральной и Восточной Европы, отмечает регулятор.



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