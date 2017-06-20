Межбанк закрылся котировками доллара 26,03/26,045

Во вторник, 20 июня, торги по доллару США открылись котировками 26,02/26,04, к закрытию котировки составили 26,03/26,045

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,02, максимальные - 26,03. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,04, максимальные - 26,05.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4438/0,4447, к закрытию котировки составили 0,4375/0,4381.

Торги по евро начались с котировок 29,0149/29,0346, к закрытию котировки составили 28,9870/29,0011.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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