 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  25.84  26.10   EUR:  28.76  29.29
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Государство уже потратило на ПриватБанк 5% ВВП - НБУ

20.06.2017 18:05
Для сохранения финансовой стабильности, государство уже потратило на пополнение капитала ПриватБанка эквивалент почти 5% ВВП, заявили в Нацбанке

На пополнение капитала ПриватБанка государство потратило почти 5% ВВП для сохранения финансовой стабильности. Об этом сказано в сообщении на сайте Национального банка.

В НБУ отметили, что завершилась очистка банковского сектора, которая продолжалось в течение трех лет. "Ключевым событием после публикации предварительного отчета о финансовой стабильности (декабрь 2016 года) стал переход ПриватБанка в государственную собственность. Чтобы сохранить финансовую стабильность, государство уже потратило на пополнение капитала ПриватБанка эквивалент почти 5% ВВП", - отмечается в сообщении.

По данным НБУ, после перехода ПриватБанка в госсобственность доля государства в банковском секторе достигла 56% по чистым активам и 62% по депозитам населения.

В Нацбанке считают, что в течение следующих нескольких лет государство должно уменьшить присутствие в банковском секторе. "Первым шагом в реформировании и подготовке госбанков к приватизации должно стать принятие закона, который введет независимые наблюдательные советы и выведет банки из сферы влияния политических интересов", - сказано в сообщении НБУ.

Напомним, в конце 2016 года Минфин докапитализировал ПриватБанк на 107 млрд грн.

По имеющимся данным, ПриватБанк сейчас нуждается в докапитализации на 38,5 млрд грн.

Ранее в СМИ сообщалось, что перед национализацией из ПриватБанка вывели 110 млрд грн через фирмы, существующие только на бумаге. 

Читайте также: Коломойский ответил на обвинения в выводе 110 млрд грн из Привата

Окружной Административный суд Киева удовлетворил исковые требования семьи Суркисов к ПриватБанку на сумму около 1,4 млрд грн.

Кипрский офшор Triantal Investments, принадлежащий украинским бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбовуподал два иска в Окружной административный суд Киева против Национального банка, Министерства финансов и национализированного ПриватБанка.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров