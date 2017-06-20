Государство уже потратило на ПриватБанк 5% ВВП - НБУ
На пополнение капитала ПриватБанка государство потратило почти 5% ВВП для сохранения финансовой стабильности. Об этом сказано в сообщении на сайте Национального банка.
В НБУ отметили, что завершилась очистка банковского сектора, которая продолжалось в течение трех лет. "Ключевым событием после публикации предварительного отчета о финансовой стабильности (декабрь 2016 года) стал переход ПриватБанка в государственную собственность. Чтобы сохранить финансовую стабильность, государство уже потратило на пополнение капитала ПриватБанка эквивалент почти 5% ВВП", - отмечается в сообщении.
По данным НБУ, после перехода ПриватБанка в госсобственность доля государства в банковском секторе достигла 56% по чистым активам и 62% по депозитам населения.
В Нацбанке считают, что в течение следующих нескольких лет государство должно уменьшить присутствие в банковском секторе. "Первым шагом в реформировании и подготовке госбанков к приватизации должно стать принятие закона, который введет независимые наблюдательные советы и выведет банки из сферы влияния политических интересов", - сказано в сообщении НБУ.
Напомним, в конце 2016 года Минфин докапитализировал ПриватБанк на 107 млрд грн.
По имеющимся данным, ПриватБанк сейчас нуждается в докапитализации на 38,5 млрд грн.
Ранее в СМИ сообщалось, что перед национализацией из ПриватБанка вывели 110 млрд грн через фирмы, существующие только на бумаге.
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Окружной Административный суд Киева удовлетворил исковые требования семьи Суркисов к ПриватБанку на сумму около 1,4 млрд грн.
Кипрский офшор Triantal Investments, принадлежащий украинским бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, подал два иска в Окружной административный суд Киева против Национального банка, Министерства финансов и национализированного ПриватБанка.
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