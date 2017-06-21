Курсы валют НБУ на 21.06.2017

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 1 копейку

На 21 июня НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2603,4880 грн за $100;

2904,4512 грн за 100 евро;

4,4444 грн за 10 руб РФ.



На 20 июня Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2602,3126 грн за $100;

2914,3299 грн за 100 евро;

4,4900 грн за 10 руб РФ.





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