Официальные курсы банковских металлов на 21.06.2017

Нацбанк Украины установил на 21 июня следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 323405,28 грн;

серебро - 4319,19 грн;

платина - 239000,20 грн;

палладий - 226763,80 грн.

Напомним, на 20 июня были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 324807,65 грн;

серебро - 4338,06 грн;

платина - 240193,45 грн;

палладий - 226140,96 грн.

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